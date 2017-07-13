Washington Elçisi Kılıç: Beyaz Saray, darbe girişimini haber vermeme rağmen yavaştı

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Washington kampüsüne bağlı düşünce kuruluşu Global Policy Institute'te düzenlenen "Türkiye'de Başarısız Darbe: 1. Yıl" adlı konferansta önceki gün bir konuşma yapan Kılıç, darbe gecesi Beyaz Saray'ın ve ABD'li siyasetçilerin bazılarının iyi bir sınav veremediğini söyledi.

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananları kendisini Washington saatiyle öğleden sonra arayan bir bakandan öğrendiğini söyleyen Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tanıdığı bazı generallere ulaşarak bunun bir darbe olduğunu anladığını vurguladı.

Kılıç şunları söyledi: "Haberi alır almaz Beyaz Saray ile irtibata geçtim. Beyaz Saray'dan Türk demokrasisi ve hükümetine destek veren bir açıklama yapmasını istedim. Öğleden sonra geç saatlere kadar Beyaz Saray'dan Türk demokrasisini savunan bir açıklama gelmedi. Bu o gün yaşadığım en büyük hayal kırıklığıydı"

"ABD SALAKÇA AÇIKLAMALAR YAPTI"

Aynı panelde söz alan eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin her kararını oldukça yavaş aldığını ve o gece de Beyaz Saray'da büyük bir kafa karışıklığı olduğunu söyledi. Jeffrey, "ABD bu darbeyi desteklemedi ve istemedi. Fakat darbeye karşı tepki yavaştı. Çünkü Obama her konuda yavaştı ve Erdoğan Washington'da da çok popüler değildi. Gerçekten ne olduğuna dair kafa karışıklığı vardı ve bu yüzden ABD hükümetinden salakça açıklamalar geldi" dedi.