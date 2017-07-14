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’de yandaşlarından provokatif !

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017 23:17 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 23:23
İngiltere’de terör örgütü PKK yandaşlarından provokatif eylem!

’de Türkiye Londra Büyükelçiliği binası önünde yandaşları gösteri yaptı. Göstericiler Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine provokatif sloganlar attı. Çirkin gösteriye İngiliz polisi sessiz kaldı.

'de Türkiye Londra Büyükelçiliği binası önünde 'nın gösteri yapılmasına izin verildi.

PKK yandaşı göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine çirkin sloganlar atarak provokatif de bulundu. İngiliz polisi göstericilerin bu eylemine sessiz kaldı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, büyükelçilik binasında '15 Temmuz Anma Etkinlikleri' kapsamında toplantı düzenleyerek hain darbe girişiminin yıldönümünde şehitlerimizi ve yaşananları unutturmadı.

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İngiltere’de terör örgütü PKK yandaşlarından provokatif eylem!
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