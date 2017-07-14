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polisi 3 liyi öldürdü!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 09:30
İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürdü!

polisi sabah saatlerinde ’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 liyi öldürdü, olayda 3 İsrailli de yaralandı

polisinden yapılan açıklamaya göre, 'nın Aslanlı Kapı bölgesinde İsrail polisine ateş ettikten sonra Mescid-i Aksa'nın içine kaçan 3 linin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'da gerçekleşen operasyonda ayrıca iki kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. Operasyonun ardından öldürülen Filistinlilerin üzerinde 2 yarı otomatik silah ve bir tabancanın ele geçirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün bugün Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verildi.

İsrail Kızıl Davut Yıldızı da "saldırıda 2'si ağır 3 İsraillinin yaralandığını" açıkladı. Tedavi altına alındığı bildirilen yaralıların kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

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İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürdü!
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