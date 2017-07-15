CHP zihniyeti PKK ile hareket ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 15 Temmuz darbe girişimi
nin yıldönümü öncesi İngiliz yayın kuruluşu BBC
'ye verdiği mülakatın tamamı yayımlandı. Röportajın ilk bölümünde Erdoğan'ın "Avrupa 'Biz Türkiye'yi AB'ye alamayız' derse, bu bizi rahatlatır. Biz de B planımızı, C planımızı uygulamaya koyarız. Bizim için AB olmazsa olmaz bir yer değil. Türkiye ayakları üzerinde duran bir ülke" sözlerine yer verilmişti. Röportajın son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözde bir adalet yürüyüşü gerçekleştirdiğini, son mitingine de 170 bin kişinin katıldığını söyledi. "CHP zihniyetinin PKK terör örgütü ile hareket ettiğini" belirten Erdoğan, darbe girişimi sonrası tutuklanan, işten atılan ya da açığa alınanlarla ilgili bir soruya "Terör örgütünün mensupları olanları devlet niye beslesin?" yanıtını verdi.
Erdoğan, FETÖ liderinin iadesiyle ilgili ise "Trump'ın söyledikleri de tıpkı ondan öncekiler gibi. Onlar da işte 'Yargı var. İşte yargı süreci. İlgileniyoruz. Şu anda dosyaları inceliyoruz' diyor. 85 koli, biz onlara teslim ettik. Kendi polis teşkilatlarının bunu incelediklerini ve yargı ile de bu işin takibinin olacağını söylüyorlar" dedi.