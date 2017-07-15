Suudi Arabistan: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci, Türk halkının, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her şeye karşı koyma ve yöneticilerinin yanında yer alma konusunda bilinçli ve güçlü olmasından övgüyle söz etti.

Hireyci, "Halkların tarihinde önemli dönüm noktalarına dönüşen hayati olaylar gerçekleşir. Geçen yıl 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan başarısız darbe girişimi de bunlardan biridir." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, bugün darbe girişiminin birinci yıl dönümünü anıyor. Bu olay, güvenliğini ve istikrarını hedef alanlara karşı liderlerinin yanında tek vücut olup güçlü bir şekilde karşı koyarak çok bilinçli olduğunu ispatlayan Türk halkının vicdanında etkileyici ve belirleyici özel bir durumu temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunan Hireyci, Türk halkının o gün kazanımlarından ödün vermeyi reddederek kurumlarına sahip çıktığını ve siyasi istikrarını savunduğunu, Ankara hükümetinin de kararlılıkla ve akıllıca çözmesi gereken büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu idrak ettiğini ve halkın çıkarlarını göz önünde bulundurarak ülkeyi yeni bir aşamaya taşıma kararı aldığını ifade etti.

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş konusuna da değinen Hireyci, ülkede şu an yaşanan geçiş sürecinin Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ve ülkenin meydan okumaların önünde dik durabilmesi, yeniden güçlenmesi ve iyileşmesi, zorlukların üstesinden gelebilmesi için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin dış ilişkilerine de değinen Hireyci, Ankara'nın, özellikle İslam ülkeleri, dini ve kültürel ortaklıkları ile tarihi ilişkileri bulunan komşuları başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerinin büyük ölçüde önem taşıdığını dile getirdi.

Ülkesinin, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye önem veren ülkelerin başında yer aldığını ifade eden Hireyci, İslam dünyasındaki herkesin darbe girişimi dolayısıyla Türk halkıyla dayanışma içinde olduğu kanaatini taşıdığını aktararak, Türkiye'nin daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir ülke olması, devleti güçsüzleştirmeyi, güvenliğini ve istikrarını sarsmayı hedefleyen çabaların karşısında güçlü bir şekilde durması temennisinde bulundu.