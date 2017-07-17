ABD’li Türklerden imza kampanyası

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ABD'de yaşayan Türkler, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen'in iadesi için girişimde bulunup Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattı. ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlıklı bir imza kampanyasıyla önemli bir girişimde bulundu.Beyaz Saray'ın internet sitesindeki "Dilekçe" (Petitions) bölümünde açılan imza kampanyası metninde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesi yaşananlar sırayla anlatıldı ve darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. Darbeye teşebbüs edenlerin 250 kişiyi şehit ettiği ve 2 bin 195 kişiyi de yaraladığı hatırlatılan metinde, "Tüm kesimlerden Türk milleti demokrasiyi savundu ve darbe girişimi geri püskürtüldü. Türkiye'de darbenin bastırılması tarihi bir andı" ifadelerine yer verildi. O tarihten itibaren ABD'de yaşayan Türklerin FETÖ elebaşısı olan terörist Gülen'in iadesi için çaba gösterdikleri vurgulanan açıklamada, "(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz" denildi. Yoğun ilgi gören imza kampanyasına, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki "Dilekçe" bölümünden "petitions. whitehouse.gov" adresinden ulaşılabiliyor. Beyaz Saray yetkililerinin katılımcıları giderek artan kampanyaya resmi bir cevap vermesi için 30 günde 100 bin imza hedefine ulaşılması gerekiyor.