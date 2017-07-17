“Katar’a ambargo uygulayanlar Türk Üssü’nün kapatılmasını istedi”

TRT World'ün sorularını yanıtlayan Al-Attiyah Suudi Arabistan'ın başını çektiği abluka uygulamasına değindi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Katarlı bakan kendilerine dayatılan 13 madde arasında ülkedeki Türk üssünün kapatılması talebinin olduğunu da söyledi. Al-Attiyah TRT World'e verdiği demeçte 15 Temmuz darbe girişimini de değerlendirdi.

Türkiye'nin islam dünyası için onurlu bir duruş sergilediğini belirten Katar Savunma Bakanı benzer bir darbe girişimi için sıradaki ülkenin Katar olabileceği ihtimalinden bahsetti.

Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah TRT World'e konuştu

Soru: Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü bir tartışma konusu mu?

"Evet, öyleydi. Türkiye'nin askeri üssünü kapatmak bizden istenen 13 maddeden biriydi. Ama ne yazikki Katar'a saldırıp Katar'ı abluka altına alma kararı için seçilen zaman bizim tarafımızdan belirlenmedi, ablukayı ne zaman yapacaklarını onlar seçtiler. Bu yüzden çok uzun zamandan beri herkes tarafından bilinen bir üssü gelip de bizden kapatmamızı isteyemezler. Ve bu sadece iki ülke arasındaki, iki egemen devlet arasındaki ilişkileri ilgilendirir."

Soru: Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 1 yil gecti. Sizce Katar'ın böyle bir müdahale ile karşı karşıya olma ihtimali ne kadar yakın?

"Evet, bu olayı cok yakından takip ettik. Dürüst olmak gerekirse Katar Emiri o gün Erdoğan'I arayan ilk devlet başkanıydı. Düşünüyoruz ki Katar sıradaki hedef olabilir. Çünkü Türkiye ve Katar dünya üzerindeki mazlum insanlara karşı ortak onurlu bir duruş sergiliyor, bu noktada Katar bir sonraki hedef olabilir."