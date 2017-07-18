İsrail'e sert Mescid-i Aksa uyarısı

Hamas ve İslami Cihad tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine işaret edilerek, "Son günlerde yapılan saldırılar görmezden gelinemez. Saldırıların devam etmesi ve geri adım atılmaması durumunda tansiyonun ciddi anlamda yükseleceğine ve sorumluluğun da işgalci İsrail'de olacağına karşı uyarıda bulunuyoruz."ifadeleri kullanıldı.

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİDİR"

Mescid-i Aksa'nın "kırmızı çizgi" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalcilerin günlük saldırıları, tüm bölgeyi alevlendirme tehdidi olduğu gibi savaş endişesi veriyor. Aşırılık yanlısı İsrail hükümeti ise söz konusu savaşın dini eksenli olması için ısrar ediyor. Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve oraya dokunulmasına karşı susmak mümkün değildir."

Açıklamada son olarak İsrail'e, Mescid-i Aksa'daki uygulamalarına son vererek Aksa'nın egemenliğinin eskiden olduğu gibi Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne bırakılması çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

İsrail güçleri, olayın ardından 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Haremi Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. "Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyunca vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.