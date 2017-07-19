15 Temmuz’a küresel anma

Dışişleri Bakanlığı
kaynakları Anadolu Ajansı
'na 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle hafta boyunca dünya genelinde düzenlenen anmalar hakkında bilgiler verdi. Hain darbe girişiminin birinci yılı kapsamında 136 ülkedeki 226 temsilcilikte anma törenleri düzenlenirken, büyükelçi ve başkonsoloslar medya temsilcileriyle 216 buluşma gerçekleştirdi. Basın organlarında büyükelçilerin kaleme aldığı 47 makale ile şehit ve gazileri anmak için farklı ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinde 34 ilan yayımlandı.
Yurtdışındaki temsilciliklerde anma defterleri açıldı, birçok ülkede cuma hutbelerinde şehitler için dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, The Guardian
gazetesi için kaleme aldığı makale birçok yerde alıntılandı. Başbakan Binali Yıldırım makalesi 30 ülkede 47 medya kuruluşunda yayımlandı. Türk büyükelçiler tarafından hazırlanan 47 farklı makale de yerel basın organlarında yer aldı. Büyükelçilikler ve başkonsoloslukların himayesinde Anadolu Ajansı'nın derlediği fotoğraflardan oluşan 69 sergi açıldı.
BALKANLAR'DAN AFRİKA'YA
Vatandaş ve soydaşların yoğun olduğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde de şehitler için hatimler indirildi ve mevlitler okutuldu. Bakü Büyükelçiliği tarafından 14 Temmuz akşamı Azerbaycan'da düzenlenen anma etkinliğine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı. İsviçre'deki Bern Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz gazileri konuştu, tarafından gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü gazilerinden Eraslan Er ve Gökhan Özken, 11 Temmuz günü Zürih'te 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Etiyopya'daki Addis Ababa'da fotoğraf sergisi açıldı. Riyad Büyükelçiliği ve Nürnberg Başkonsolosluğu, 15 Temmuz konulu resim yarışması düzenledi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Gençlik Kolları'ndan yaklaşık 75 kişilik bir grup, 15 Temmuz gecesi Brüksel Büyükelçiliği önünde demokrasi nöbeti tuttu.