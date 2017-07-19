Almanya’dan ahlaksız teklif

Almanya
'daki
yerel yönetimlerin
Türklere, "Biz Türkiye
'ye gidiyoruz,
gözaltına alınır ya
da tutuklanırsak Alman devletinin
bize sahip çıkmasını istiyoruz"
şeklinde dilekçe doldurup
vermeleri teklifinde bulunduğu
ortaya çıktı. Böylece Almanyalı
Türklerin gözünde 'Türkiye'de
herkesin tutuklanma riski taşıdığı'
şeklinde bir algı oluşturmayı
hedefleyen FETÖ
güdümündeki
Almanya'nın ikiyüzlülüğü bir kez
daha ortaya çıktı.
FETÖ'cü hainleri devlet koruması
altına alan Almanya'nın bu
çirkin teklifine Türkler büyük
tepki gösteriyor. Yerel kaynaklar,
FETÖ'cülerin Türkler arasında
Almanya yerel yönetiminin teklifini
dillendirdiğini, bir korku
oluşturma gayretinde olduklarını
ifade etti.
FETÖ GÜDÜMÜNDEKİ ALMANYA
Türkiye'den kaçan FETÖ'cü 220 haine kucak açan, bununla da yetinmeyip Almanya'da şirket kurup, kolaylıkla oturma izni veren Alman hükümeti, terör örgütünün lobi faaliyetleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdürüyor. MİT
'in, Almanya'daki FETÖ'cüleri Alman İstihbaratı BND'ye liste halinde sunması ile başlayan süreç, Almanya'nın bu isimlere 'izleniyorsunuz Türkiye'ye girerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz' şeklindeki uyarısıyla devam etmişti.