İşgalci İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs'ün de aralarında bulunduğu askeri grup temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Gruplar adına yapılan ortak basın açıklamasında, "İşgalci İsrail, İslam ve Arap aleminin bulunduğu durumu fırsat bilip, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını artırarak, İslam ümmetini tahrik ediyor." ifadelerine yer verildi.

"KORKAK İSRAİL'İN SALDIRILARINA İZİN VERİLMEYECEK"

"Hiçbir surette korkak düşmana (İsrail) Mescid-i Aksa ve Kudüs halkına saldırı yapmasına izin verilmeyecek" denilen açıklamada, ihlallerin devam etmesi halinde askeri kanatların güçlü bir cevabı olacağı belirtildi.

"TÜM BÖLGEYİ ATEŞE SÜRÜKLEYECEK"

Tüm Filistin halkına Mescid-i Aksa'yı ziyaret çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Mescid-i Aksa bütün Müslümanlara bir emanet olarak bırakılmıştır. Bu koşullarda Aksa'yı terk etmenin ciddi yansımaları olur. Bu durum tüm bölgeyi ateşe sürükleyecek bir kıvılcımdır."

Söz konusu basın açıklaması yüzü kapalı ve kimliği belirsiz birisi tarafından yapıldı.

İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 temmuz pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. "Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyu vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.