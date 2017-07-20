ABD'li senatör McCain'e beyin tümörü teşhisi

ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain'e beyin tümörü teşhisi konulduğu bildirildi.

McCain'in ofisinden yapılan açıklamada, senatörün sol gözünde bulunan kan pıhtısının giderilmesi için Arizona'nın Phoenix kentinde bir klinikte ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, McCain'in ameliyat sonrası yapılan doku patolojisinde kan pıhtısına bağlı olarak beyin tümörüne rastlandığı duyuruldu.

McCain, başkanlığını yaptığı Silahlı Hizmetler Komitesinin dünkü toplantısına katılmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da kendisini sıkça eleştiren McCain'e "geçmiş olsun" dileğini iletti. Trump, yaptığı kısa açıklamada, "Senatör John McCain her zaman mücadeleci olmuştur. Benim ve Melania'nın duaları Senatör McCain, Cindy ve bütün ailesi iledir. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.