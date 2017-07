Almanya'daki Türk taksiciler örgütleniyor

Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve 4 binden fazla üyesi olan "Almanya Taksicileri" adlı grup üyeleri Köln'de buluşarak, yaz tatili sonunda dernekleşerek taksicilerin sorunlarına hep birlikte çözüm üretmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Köln'de 19 yıldır taksicilik yapan Kütahyalı Aziz Altay, Almanya'daki taksicilerin büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu ve bir eksiklik olan bu oluşumu geç de olsa hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Altay açıklamasında, "Taksiciler arasında yardımlaşma, dayanışma, karşılıklı bilgi alışverişi için sosyal medya üzerinde grup kurduk. Almanya'nın her yerinden 4 bin 250'den fazla üyemiz var. Çoğu Türk ama diğer milletlerden de arkadaşlarımız var. Almanyalı taksiciler olarak dernek kurma çalışmalarımız başladı. Yaz sonunda başvurumuzu yaparak bu oluşumu resmileştirmek istiyoruz." dedi.

Almanya çapında çalışan taksicilerin her eyalette, her şehirde kendilerine has sorunlarla karşılaşabildiğini vurgulayan Altay, "Taksiciler arasında büyük bir kopukluk var. Birlik olursak aşamayacağımız sorun olmaz." ifadesini kullandı.

Altay'ın sahibi olduğu tüm parçaları orijinal Köln plakalı "Murat 124" otomobil toplantı sonrası büyük ilgi gördü.