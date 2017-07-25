BM'den 'Kudüs'te gerginlik artabilir' uyarısı

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsveç, Mısır ve Fransa'nın talebi üzerine, Mescid-i Aksa eksenininde Kudüs ve Batı Şeria'da artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere toplandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, kapalı oturumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, taraflara provokatif eylemlerden kaçınma ve itidal çağrısında bulundu.

Mladenov, "Cuma gününe kadar krize çözüm bulunmazsa ve cuma namazı öncesi yine sorun yaşanırsa sahadaki gerginliğin daha fazla artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

BMGK üyesi ülkelerden, taraflar üzerinde etkilerini kullanmalarını ve gerginliğin azaltılmasını teşvik etmelerini isteyen Mladenov, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

"İŞGALCİ GÜÇ İSRAİL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ"

BMGK'dan şiddet olaylarının tamamının kınamasını istediğini de ifade eden Mladenov, şöyle konuştu:

"İşgalci güç İsrail'in uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor, daha fazla ölümlerin yaşanmaması ve gerginliğin artmaması için maksimum seviyede özen gösterilmeli. Filistin'in ise hali hazırdaki gerginliği daha da artırmamak için provokatif eylemleri ve açıklamaları engellemesi gerekiyor."

"KİMSE YAŞANANLARIN YEREL OLDUĞU HATASINA KAPILMASIN"

Mladenov, "Hiç kimse bu yaşananların yerel olaylar olduğu hatasına kapılmasın. Olaylar birkaç yüz metrekare alanda yaşansa da bütün dünyada milyonları etkiliyor. Yaşananlar duvarın ötesinde, İsrail ve Filistin'in ötesinde ve Ortadoğu'nun ötesinde felakete neden olabilir." ifadesini kullandı.

BMGK, yarın da Kudüs ve Batı Şeria'da artan gerginliği ve şiddet olaylarını açık oturumda görüşecek.