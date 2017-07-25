Hindistan'da domatese silahlı koruma!

Hindistan'da domates fiyatlarındaki son dönemde görülen büyük artış hırsızlıkları da beraberinde getirdi. Hırsızlıklar sonrasında domatesler kamyonlara yüklenirken altı tane silahlı koruma insanların domateslere yaklaşmasına mani olmak amacıyla görevlendirildi.

Geçtiğimiz ay domates rekoltesinin fazlalığı nedeniyle birçok üreticinin domatesleri yollara döktüğü Madya Pradeş'te şimdi de fiyatlar anormal seviyede yükseldi. Domates mevsiminin geçmeye başlaması ve şiddetli yağışların ürünlere zarar vermesi nedeniyle domates fiyatları önceki aya göre iki kat artarak 100 rupi'ye (yaklaşık 5 TL) ulaştı.

Hindistan'ın India Today gazetesinde yer alan bir yorumda ise Hindistan'da soğanın hükümetleri devirecek kadar önemli olduğunun altı çizilerek domates fiyatlarının da hükümete olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.