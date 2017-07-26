Beyaz Saray, İsrail'in kararından memnun

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif bölgesinde iki İsrail polisinin öldürülmesinin ardından güvenliği artırma ihtiyacına rağmen bölgeye yerleştirdiği kamera ve arama dedektörlerini kaldırmıştır. ABD, İsrail'in bölgede tansiyonu düşürürken güvenliği muhafaza etmek için gösterdiği çabaları takdir etmektedir."

Beyaz Saray açıklamasında son günlerde yaşanan gelişmelere ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ise yer verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki metal dedektörleri kaldırmasından memnuniyet duyduklarını belirtmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin dün verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.