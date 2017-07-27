İngiltere'de 71 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

İngiltere'de Adalet Bakanlığının açıkladığı rapora göre, ülkede geçen yıl tutuklu ve hükümlülerden oluşan 71 kişi yanlışlıkla serbest bırakıldı.

2015 yılında 64 mahkumun yanlışlıkla salıverildiği belirtilen raporda, bu sayının geçen yıl 71'e çıkarak rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Rapora göre, ülkedeki hapishanelerde şiddet olayları geçen yıl artış gösterdi. Hapishanelerde 2016'da 23 bin 643 saldırı yaşanırken, bunların 7 bin 159'u hapishane personelini hedef aldı.

Raporda, aynı dönemde hapishanelerde 97 mahkumun da intihar ettiği bilgisine yer verildi.

''ONUR KIRICI KOŞULLARDA YAŞIYORLAR''

Hapishanelerden sorumlu Başmüfettiş Peter Clarke, geçen hafta yaptığı açıklamada, pek çok hapishanede personel eksikliği yüzünden düzen sağlanamadığını belirterek, mahkumların "pislik içinde, iğrenç ve onur kırıcı koşullarda" yaşadığını söylemişti.

Mahkumların yanlışlıkla salıverilmesi, 9 yıl hapis cezası alan bir kişinin, yalnızca birkaç ay hapis yattıktan sonra geçen ay tahliye edildiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Londra'da bir kişiyi sırtından bıçaklayan Ralston Dodd, aldığı hapis cezasının kayıtlara yanlış geçmesinden dolayı serbest bırakılmış, yaklaşık 1 ay süren takip sonucunda yakalanabilmişti. Adalet Bakanlığı, eleştiriler üzerine "çok ender görülen bir yanlışlık" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda hapishanelerinde yaklaşık 100 bin mahkum bulunuyor.