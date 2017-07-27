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Rum lider tutanaklarını yayınlamaktan vazgeçti

Giriş Tarihi: 27.7.2017 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 09:43
Rum lider Kıbrıs tutanaklarını yayınlamaktan vazgeçti

Rum lider , 'nin uyarısı üzerine, başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerinin tutanaklarını yayınlamaktan vazgeçti.

müzakerelerinin başarısız olmasından sorumlu tutulan Rum Yönetimi, önceki gün duyurduğu müzakere tutanaklarını açıklama tehdidini geri çekmek zorunda kaldı.

Yazılı açıklama yapan Rum lider , Antonio Guterres'in uyarısı üzerine tutanakları açıklamaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Müzakereleri yürüten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel danışmanı Espen Barth Eide'yi Türk tarafını kayırmak amacıyla yalan söylemekle suçlayan Anastasiadis, bunun ortaya çıkması için tutanakları yayınlayacağını duyurmuştu.

GENEL SEKRETER UYARDI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kendisini uyarması üzerine çark eden Rum lider, tutanakları yayınlamayacağını duyurdu.

Diplomatik kaynaklar, Rum liderin tutanakları yayınlaması halinde Genel Sekreter'in de 6 Temmuz gecesi Crans Montana'daki tarihi yemekte Türk tarafının tutanaklara geçmeyen önerilerini açıklayarak, Rum lideri çok zor duruma düşürebileceğini belirtiyordu.

2018 Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan Rum lider, Genel Sekreter'in uyarısı üzerine tutanakları yayınlamaktan vazgeçmek zorunda kaldı.

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Rum lider Kıbrıs tutanaklarını yayınlamaktan vazgeçti
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