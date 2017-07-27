Rum lider Kıbrıs tutanaklarını yayınlamaktan vazgeçti

Kıbrıs müzakerelerinin başarısız olmasından sorumlu tutulan Rum Yönetimi, önceki gün duyurduğu müzakere tutanaklarını açıklama tehdidini geri çekmek zorunda kaldı.
Yazılı açıklama yapan Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uyarısı üzerine tutanakları açıklamaktan vazgeçtiğini duyurdu.
Müzakereleri yürüten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel danışmanı Espen Barth Eide'yi Türk tarafını kayırmak amacıyla yalan söylemekle suçlayan Anastasiadis, bunun ortaya çıkması için tutanakları yayınlayacağını duyurmuştu.
GENEL SEKRETER UYARDI
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kendisini uyarması üzerine çark eden Rum lider, tutanakları yayınlamayacağını duyurdu.
Diplomatik kaynaklar, Rum liderin tutanakları yayınlaması halinde Genel Sekreter'in de 6 Temmuz gecesi Crans Montana'daki tarihi yemekte Türk tarafının tutanaklara geçmeyen önerilerini açıklayarak, Rum lideri çok zor duruma düşürebileceğini belirtiyordu.
2018 Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan Rum lider, Genel Sekreter'in uyarısı üzerine tutanakları yayınlamaktan vazgeçmek zorunda kaldı.