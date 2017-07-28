92 yaşındaki güzelin olağanüstü hikâyesi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de, sadece yaşlıların yer aldığı "Ms Connecticut Senior America" yarışmasına 3'üncü kez katılan 92 yaşındaki Kristina Farley, "Güzellik Kraliçesi" seçildi. "İnsanlar 60 yaşından sonra bittiğini düşünüyor ama bu doğru değil" diyen Farley'ye göre bu yarışmaların en güzel yanı, "insanlara hâlâ hayatta olduğunu, dans edebileceğini, dikiş dikebileceğini, resim yapabileceğini gösterme" fırsatı tanıması. Gençlik yıllarında yaşadığı korkunç deneyimler düşünülürse, Kristina Farley'nin pozitif tavrı ve yaşam sevinci dikkat çekici.Kristina, 1925'te Polonya'nın doğusunda, beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının Birinci Dünya Savaşı'ndaki hizmetlerine karşılık olarak aileye verilen 15 hektarlık arazide, vişne ağaçlarıyla çevrili bir evde yaşadı. 14 yaşına geldiğinde, Almanya ve Sovyetler Birliği Polonya'yı işgal etti ve İkinci Dünya Savaşı çıktı. 1940'ta Rus ordusu ve Ukrayna polisinin topladığı yüzbinlerce Polonyalı aile gibi, Kristina ve ailesi de soğuk bir gecede sığırların taşındığı bir trene sıkışarak, buz tutmuş Ural Dağları'na doğru yola çıktı. Almanya Sovyetler Birliği'ne 22 Haziran 1941'de saldırana kadar, burada iki korkunç yıl geçirdiler. Kristina'nın babası Andrzej binlercesi gibi Nazi Almanyası'na karşı batılı mütteffiklerle birlikte savaşan Polonya ordusuna katıldı. Kristina, annesi Valentina ve kardeşleriyle hasta ve aç sürgünlerin doldurduğu botla Hazar Denizi'ni geçti. Valentina zor bir karar alarak, en büyüğü Alice hariç tüm çocuklarını Polonya ordusunun yetimhanesine gönderdi. Çocuklar İran'a ulaşabilmek için Hazar'ı geçerek Tahran'a giden bir TIR konvoyuna katıldı. Kristina, Irak'ta babasıyla tekrar bir araya geldi ve Kudüs'e yerleştiler. Daha sonra Akdeniz'e geçerek Roma'nın güneyinde Monte Cassino Muharebesi'ne katıldılar. Hemşirelik yaparken, yaralı asker Stanley Slovikovski ile yani ilk eşiyle tanıştı. Savaş bittiğinde Kristina ve Stanley İngiltere'ye yerleşti. Yıllar sonra babası ve kardeşleri buluştu, annesinin sıtmadan öldüğünü öğrendi. 1949'da eşini yitiren Kristina, 1955'te ABD'ye gitti ve 1956'da yeniden evlendi. 70 yaşında ilk kez Ms Connecticut Senior America güzellik yarışmasına katılan Kristina, üçüncü denemesinde kraliçe tacını giydi.