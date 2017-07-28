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lıların Türkiye ve Erdoğan sevgisi

Giriş Tarihi: 28.7.2017 20:54 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 21:21
Katarlıların Türkiye ve Erdoğan sevgisi

lılar, Arap ülkelerinin uyguladığı ambargonun ardından kendilerine el uzatan Türkiye ve 'a sevgilerini gösterdi.

Arap Yarımadası'nda yaşanan kriz ve Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'a ambargo uygulamasının ardından Türkiye, Katar'a kucak açmış ve gıda malzemesi yollamıştı.

KATARLILARIN SEVGİ GÖSTERİSİ

Bu yardımların ardından Katarlılar her fırsatta Türkiye'ye ve 'a sevgi gösterisinde bulunuyor.



Bir AVM'nin duvarındaki Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyah-beyaz portresinin altına çocuklar dahil Katarlılar yazıyla sevgi ve saygılarını ifade ettiler.

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Katarlıların Türkiye ve Erdoğan sevgisi
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