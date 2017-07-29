Almanya’da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Almanya
'nın Hamburg kentindeki bir süpermarkette bıçaklı dehşet yaşandı. Hamburg polisinden yapılan açıklamada; Barmbek semtindeki süpermarkete gelen bir kişi, bıçakla içerideki müşterilere saldırdı. Olayda 50 yaşındaki bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Mutfak bıçağı kullandığı tespit edilen saldırganın vatandaşlar tarafından yakalandığı ve polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Saldırganın sığınmacı yurdunda kalan Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu 26 yaşındaki Ahmad A. olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddia edildi.