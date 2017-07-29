Pakistan'da Navaz Şerif'in yerine kardeşi aday gösterilecek

Pakistan'da iktidardaki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) Partisinin, Navaz Şerif'in yerine yeni başbakan adayı olarak kardeşi, Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'i göstereceği bildirildi.

Pakistan Müslüman Birliği-Navaz Partisi Meclis Komitesi toplantısında alınan karara göre, Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi'nin, Şahbaz Şerif'in görevinden istifa edip, başbakanlık koltuğuna oturacağı zamana kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürütmesi planlanıyor.

Şahbaz Şerif'in Pencap Eyalet Başbakanlığından istifa etmesinin ardından en az 45 gün içinde meclis tarafından seçilerek yeni başbakan olması bekleniyor.

Navaz Şerif'ten boşalan meclis koltuğu için yapılacak ara seçimin eylül başında yapılması öngörülüyor.

Yeni başbakan ve geçici başbakanın, 342 kişilik Ulusal Mecliste, koalisyon ortaklarıyla 209 koltuğa sahip PML-N'den seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Ayrıca Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar da görevden uzaklaştırılmıştı.