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Yardımcısının evine silahlı saldırı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.7.2017 22:19 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 01:55
Devlet Başkanı Yardımcısının evine silahlı saldırı!

'da lere 10 gün kala Yardımcısı 'nun evine silahlı saldırı düzenlendi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Uhuru tta'nın Yardımcısı Ruto'nun Eldoret eyaletindeki evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

Saldırı Ruto parti mitingi için evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Saldırı anında Ruto'nun ailesinden kimsenin evde olmadığı belirlendi.

Öte yandan, hükümet yetkililerinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Başkan Yardımcısı Ruto'nun evinin çevresindeki güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkartıldı.

Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılacak lerde halk, devlet başkanı, milletvekilleri, senatörler, valiler ve ilçe temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Devlet başkanlığı yarışında özellikle Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.

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Devlet Başkanı Yardımcısının evine silahlı saldırı!
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