Eski Pakistan Başbakanı Şerif: Yargı kararı temelsiz iddialara dayanıyor

Yargı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, partisinin Meclis Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, tüm hayatı boyunca ülkesi için verdiği emeklerin boşa gitmesini istemediğini belirterek "İktidar hevesim yok. Tek isteğim ülkenin sorunlarından kurtulması." dedi.

Muhalefetin son yıllarda "yolsuzluk yaptığı iddiasını" sıkça gündeme getirdiğini dile getiren Şerif, kendisi ve ailesi aleyhinde kampanya yürütüldüğünü savundu.

Şerif, ellerinin temiz olduğunu vurgulayarak aile fertlerinden hiçbirinin hükümet kaynaklarını kötüye kullanmadığını ifade ederek yargı kararının ise "temelsiz iddialara" dayandığını ileri sürdü.

Görevden azledilmesinden dolayı üzgün olduğunu vurgulayan Şerif, ülkesi için bir asker gibi samimiyetle çalıştığını anlattı.

Şerif, muhalefetin kendisine görevi bırakması için baskı uygulandığına işaret ederek iddiaların "asılsız" olması nedeniyle şu ana kadar buna yanaşmadığını kaydetti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Ayrıca Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar da görevden uzaklaştırılmıştı.

Mahkeme, "Pakistan Başbakanı'nın parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek Şerif'in artık Başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirmişti. Mahkeme kararına göre, Şerif ömür boyu siyasetten men edilmişti.

Pakistan'da iktidardaki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) Partisinin, Navaz Şerif'in yerine yeni Başbakan adayı olarak kardeşi, Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'i göstereceği bildirilmişti.

PML-N Partisi Meclis Komitesi toplantısında alınan karara göre, Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi'nin, Şahbaz Şerif'in görevinden istifa edip Başbakanlık koltuğuna oturacağı zamana kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürütmesi planlanıyor.