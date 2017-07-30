Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!

Mayo giyim kurallarına uymadığı iddia edilen Menzi Turgut, Dortmun'da girdiği havuzda yetkililer tarafından dışarı çıkarıldı.



Eğlence mekanı yetkilileri giriş ücretini geri iade ederek, kurallara uymadığı gerekçesiyle Menzi Turgut'u havuzdan çıkardı.

Menzi Turgut'un eşi Erturul Turgut, yaptığı açıklamada, ''Eşimi yarım tesettür giydiği için havuz dışına attılar. Benim eşim, iki parçalı Burkini giymişti. Standart mayo kumaşından yapılmış bir burkini. Aslında sakıncalı değil. Eğlence mekanın yaptıkları hiç hoş değil. Özür bekliyoruz '' dedi.



Öte yandan, eğlence mekanı yetkilisi Carsten Grimpe, herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu ifade ederek, tesettür ile havuza girmenin sağlık kuralları açısından sakıncalı olduğunu, bu nedenle tesettür ile havuza girilmesine izin vermedikleri yönünde açıklamalarda bulundu.

Grimpe, Turgut ailesinden özür dilemek istediklerini de sözlerine ekledi.