Yemen'de El-Kaide operasyonu: Üst düzey isim teslim oldu

Yemen'de Lahic'e bağlı Yafi ilçesindeki El-Hızam el-Emni yetkililerinden Celal er-Rubeyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Abdunnebi, saklandığı evin etrafının sarılması üzerine güvenlik güçlerine teslim oldu." dedi.

Rubeyi, olay hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Ebyen kentinde 2003 yılı yazında gerçekleşen ve Yemen ordusu ile El-Kaide arasındaki ilk büyük çatışma olan "Hattat Savaşı" sırasında örgüte liderlik yapan Abdunnebi, geride onlarca ölü bırakan söz konusu çatışmaların ardından taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde dönemin Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih tarafından "albay" rütbesi ile Siyasi Güvenlik Birimi'nde görevlendirilmişti.

El-Kaide'nin "Salih için çalışmakla" suçladığı Abdunnebi, 2011'de Ebyen'in örgütün kontrolüne geçmesi üzerine Yafi ilçesine kaçmıştı.

KAÇAK DURUMUNDA BULUNUYORDU

Kurduğu kampta 2011 ile 2015 yılları arasında El-Kaide'li teröristlere askeri eğitim veren Abdunnebi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı güçlerin Lahic'i Husiler ve Salih yanlılarından geri aldığı günden bu yana kaçak durumunda bulunuyordu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından desteklenen El-Hızam el-Emni güçleri ülkenin güneyindeki Aden, Lahic ve Ebyen kentlerinde El-Kaide'ye yönelik operasyon ve tutuklamalar gerçekleştiriyor. Temmuz 2015'te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan El-Hızam el-Emni güçlerinin koalisyona bağlı olup özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği kaydediliyor.