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Depardieu Türk filmlerini övdü

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Giriş Tarihi: 31.7.2017
Depardieu Türk filmlerini övdü
İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine bir söyleşi veren , bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek olan Venedik Film Festivali ve festivallerin sinemaya olan katkısı hakkında sorulan sorular üzerine ilginç açıklamalarda bulundu. Venedik ve Berlin film festivallerinin Cannes'dan daha çok katkı sağladığını söyleyen Depardieu, Amerikan filmlerine ağır eleştirilerde bulunurken, Türk filmlerini de övdü. Depardieu, "Cannes Film Festivali'ne sürekli aynı yönetmenleri, senaristleri davet ediyorlar. Belçikalılar seni uyutuyor, ABD'li olanlar ise aptal. Ancak Türkiye ve Çin'den hâlâ ilginç filmler geliyor" dedi.

SİVRİ ÇIKIŞLI
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande zamanında Rus vatandaşlığı alan Depardieu, Macron'un sığınmacılar için yaptıklarını hayal kırıklığı olarak değerlendirerek "Hollande ise bir pislikti. Bunu söylemekten utanmıyorum çünkü onun yüzüne de söyledim. Sizler ve bu terk edilmiş insanlar (sığınmacılar) için üzgünüm. Bu kötü bir komedi, Brüksel'deki milletvekilleri ne yapıyor?" diye konuştu.
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Depardieu Türk filmlerini övdü
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