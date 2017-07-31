Depardieu Türk filmlerini övdü

İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine bir söyleşi veren Gerard Depardieu
, bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek olan Venedik Film Festivali ve festivallerin sinemaya olan katkısı hakkında sorulan sorular üzerine ilginç açıklamalarda bulundu. Venedik ve Berlin film festivallerinin Cannes'dan daha çok katkı sağladığını söyleyen Depardieu, Amerikan filmlerine
ağır eleştirilerde bulunurken,
Türk filmlerini de
övdü. Depardieu, "Cannes Film
Festivali'ne sürekli aynı yönetmenleri,
senaristleri davet
ediyorlar. Belçikalılar seni
uyutuyor, ABD'li olanlar
ise aptal. Ancak
Türkiye ve Çin'den
hâlâ ilginç filmler geliyor"
dedi.
SİVRİ ÇIKIŞLI
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande zamanında Rus vatandaşlığı alan Depardieu, Macron'un sığınmacılar için yaptıklarını hayal kırıklığı olarak değerlendirerek "Hollande ise bir pislikti. Bunu söylemekten utanmıyorum çünkü onun yüzüne de söyledim. Sizler ve bu terk edilmiş insanlar (sığınmacılar) için üzgünüm. Bu kötü bir komedi, Brüksel'deki milletvekilleri ne yapıyor?" diye konuştu.