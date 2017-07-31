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'da hortladı: 5 günde 7 ölü

Giriş Tarihi: 31.7.2017 07:16 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 07:16
Domuz gribi Myanmar'da hortladı: 5 günde 7 ölü

'da, olarak da bilinen sebebiyle son 5 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Sağlık ve 'ndan yapılan açıklamada, Yangon kentinde bir hastanede taşıyan 2 kişinin daha öldüğü belirtildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, nedeniyle salı gününden bu yana toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, H1N1 virüsü taşıyan 41 kişinin Yangon'daki hastanelerde tedavi altında olduğu aktarıldı.

'da 2009'da Mart ayında kitlesel salgına dönüşerek ortaya çıkan hastalık, domuzlarda görülen bir tür grip virüsünün genetik değişim geçirmesi nedeniyle 'domuz gribi' adını almıştı.

Salgın, Amerika kıtasının ardından Mart 2009'dan itibaren tüm dünyaya yayılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, 2009'daki küresel domuz gribi salgınında 18 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Domuz gribi Myanmar'da hortladı: 5 günde 7 ölü
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