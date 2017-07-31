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Terör örgütü / Azez'de sivilleri bombaladı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 21:37 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 02:02
Terör örgütü PKK/PYD Azez'de sivilleri bombaladı

Terör örgütü /'nin 'e bağlı Azez ilçesinin köyüne düzenlediği havan topu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

'de terör örgütü /'nin 'in kuzeyindeki Azez ilçesine havan topuyla düzenlendiği saldırıda bir çocuk öldü, 6 sivil yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/PYD'nin ilçenin güneyindeki köyünü havan toplarıyla hedef aldığını bildirdi.

Ceber, "Havan toplarının yerleşim yerlerini isabet alması sonucu bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, 6 sivil de yaralandı.'' dedi.

Yaralıların Azez'deki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Ceber, durumu ağır olan bir yaralının Türkiye'ye sevk edildiğini kaydetti.

Terör örgütünün, Kel Cibrin köyüne geçen hafta düzenlediği havan toplu saldırıda da 'nın Sivil Savunma Müdürü ile 15 sivil yaralanmıştı.

PKK/PYD, işgal ettiği Afrin ili ile Tel Rıfat ilçesinden, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi ve çevresine sık sık havan toplarıyla saldırı düzenliyor.

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Terör örgütü PKK/PYD Azez'de sivilleri bombaladı
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