Diana belgeseli sarayı karıştırdı

1997'de Paris'teki trafik kazasında ölen Galler Prensesi Prenses Diana 'nın eski ses koçu Peter Settelen'in kaydettiği görüntülerden oluşan "Diana: In Her Own Words" isimli belgesel, henüz yayımlanmadan İngiltere'nin gündemine oturdu. Belgesel, Diana'nın ölümünün 20'nci yıldönümünde 6 Ağustos'ta TV'de yayımlanacak. Belgeselde Prenses Diana'nın Prens Charles ile bir türlü yolunda gitmeyen evliliği ve Camilla Parker'ın evlilikleri üzerindeki etkisi anlatılıyor. Belgesel sarayı karıştırdı: Kraliçe II. Elizabeth'in eski sözcüsü Dickie Arbiter, "Bu görüntülerin ele geçirilmesinin utanç verici olduğunu" belirtirken, Diana'nın kardeşi Charles Spencer ve arkadaşı Rosa Monckton da görüntülerin kişisel olduğu, yayımlanmasının doğru olmadığı yorumunu yaptı.