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'daki zararın tespiti için komite kuruldu

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 07:47 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 07:48
Mescid-i Aksa'daki zararın tespiti için komite kuruldu

'teki , askerlerinin 'ya yönelik baskınlarında oluşan zararı tespit etmek amacıyla 4 uzman komite kurdu.

'teki Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, yazılı açıklamasında, askerlerinin, 'daki ofis ve binalara gerçekleştirdiği baskınlarda oluşan zararın tespiti için 4 komite kurduklarını belirtti. Hatib, Vakıflar İdaresi olarak, komiteler görevlerini yerine getirip konuyla ilgili resmi raporlarını hazırlayıncaya kadar kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Basında yer alan vakıflar idaresine ait belgelerin çalındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Hatib, Filistinlilere, sosyal paylaşım siteleri ile yerel basında yer alan ve resmi kaynaklı olmayan haberlere itibar etmeme çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, 14 Temmuz'da Aksa'ya baskın düzenlemiş ve 2 gün süresince camiyi kapalı tutmuştu.

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Mescid-i Aksa'daki zararın tespiti için komite kuruldu
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