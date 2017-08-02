Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’in ilk yurtdışı askeri üssü faaliyette

Giriş Tarihi: 2.8.2017
Çin’in ilk yurtdışı askeri üssü faaliyette

ilk denizaşırı üssünün dün resmen faaliyete geçtiğini duyurdu. ’deki üs stratejik bir öneme sahip

Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) resmi yayın organlarından Global Times, yurt dışında kurduğu Afrika ülkesi 'deki ilk askeri üssün dün itibariyle faaliyete başladığı bildirildi. Cibuti'deki üssün, Çin donanmasının Aden Korfezi ve Somali sularında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ve diğer ilgili taraflarla devriye, koruma, insani yardım, ortak tatbikat ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek stratejik deniz yollarının güvenliğini sağlayacağı belirtildi. Afrika ülkesi Cibuti, halen ABD'nin bölgedeki ana operasyon üssüne ev sahipliği yapıyor.



ÜSTE 23 BİN METREKARELİK YERALTI ŞEHRİ
Çin'in Cibuti'de kurduğu askeri üssün uydu fotoğraflarında askeri üssün duvarlarının güvenlik amacıyla üç katmana sahip olduğu görülüyor. Yeraltındaki yerleşim alanları ise toplamda 23 bin metrekareye yayılıyor.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’in ilk yurtdışı askeri üssü faaliyette
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz