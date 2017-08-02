Çin’in ilk yurtdışı askeri üssü faaliyette

Çin
Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) resmi yayın organlarından Global Times, yurt dışında kurduğu Afrika ülkesi Cibuti
'deki ilk askeri üssün dün itibariyle faaliyete başladığı bildirildi. Cibuti'deki üssün, Çin donanmasının Aden Korfezi ve Somali sularında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ve diğer ilgili taraflarla devriye, koruma, insani yardım, ortak tatbikat ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek stratejik deniz yollarının güvenliğini sağlayacağı belirtildi. Afrika ülkesi Cibuti, halen ABD'nin bölgedeki ana operasyon üssüne ev sahipliği yapıyor.
ÜSTE 23 BİN METREKARELİK YERALTI ŞEHRİ
Çin'in Cibuti'de kurduğu askeri üssün uydu fotoğraflarında askeri üssün duvarlarının güvenlik amacıyla üç katmana sahip olduğu görülüyor. Yeraltındaki yerleşim alanları ise toplamda 23 bin metrekareye yayılıyor.