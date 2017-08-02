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’nın heykeli Milas’tan

Giriş Tarihi: 2.8.2017
Rihanna’nın heykeli Milas’tan
ÜNLÜ Barbadoslu sanatçı 'nın bir sanatçı tarafından hazırlanacak heykeli için Muğla'nın Milas ilçesi Kalınağıl Mahallesi'nden özel mermer kullanılacak. Sanatçı tarafından mermer ticaretiyle uğraşan İtalyan girişimciye sipariş edilen mermer, Rihanna'nın ten rengine uyumlu olması kriteri nedeniyle uzun süre arandı. Dünyanın farklı noktalarında başlayan arayış, yalnızca Milas'ın Kalınağıl Mahallesi'nde çıkarılan ve bordo rengiyle bilinen "Rosso Laguna Ege bordo" çeşidine rastlanmasıyla son buldu. İHA
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Rihanna’nın heykeli Milas’tan
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