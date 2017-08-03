AB'den flaş Türkiye açıklaması

Merkezi Brüksel'de bulunan Politico haber sitesine röportaj veren Juncker, AB dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Juncker, "Avrupa Parlamentosu'nun isteğinin aksine Türkiye-AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınmaması gerektiğini düşünüyorum." vurgusunu yaptı.

Türkiye'nin AB'nin önemli bir komşusu olduğunu belirten Juncker, Türkiye'nin AB üyeliği rotasında kalması gerektiğini belirtti.

AB'DEN ALMANYA'YA TOKAT GİBİ CEVAP

'BREXİT BAŞ AĞRISI GİBİ'

Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecinin karmaşık ve yoğun sorunlarla dolu olduğunu belirterek, süreci bir bakıma "baş ağrısına" benzetti. Brexit sürecinin geri çevrilmeyeceğini düşündüğünü aktaran Juncker, "Hipotezim sorunlar da oluşsa, sonuç Brexit olacaktır." ifadesini kullandı.