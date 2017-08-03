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'den flaş Türkiye açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.8.2017 12:21 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 12:29
AB'den flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin AB'nin önemli bir komşusu olduğunu ve Türkiye-AB arasındaki katılım müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Politico her sitesine röportaj veren Juncker, AB dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Juncker, "Avrupa Parlamentosu'nun isteğinin aksine Türkiye-AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınmaması gerektiğini düşünüyorum." vurgusunu yaptı.

Türkiye'nin AB'nin önemli bir komşusu olduğunu belirten Juncker, Türkiye'nin AB üyeliği rotasında kalması gerektiğini belirtti.

AB'DEN ALMANYA'YA TOKAT GİBİ CEVAP

'BREXİT BAŞ AĞRISI GİBİ'

Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılması () sürecinin karmaşık ve yoğun sorunlarla dolu olduğunu belirterek, süreci bir bakıma "baş ağrısına" benzetti. Brexit sürecinin geri çevrilmeyeceğini düşündüğünü aktaran Juncker, "Hipotezim sorunlar da oluşsa, sonuç Brexit olacaktır." ifadesini kullandı.

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AB'den flaş Türkiye açıklaması
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