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'de 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Giriş Tarihi: 3.8.2017 08:08 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 08:08
Yemen'de 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

, 'de 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

(), 'de 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin internet sitesinden yayınlanan raporda, dünyadaki en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen'de 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuğun da yetersiz beslendiği belirtildi.

Yemen'de halkın üçte ikisinin insani yardıma ve korumaya muhtaç olduğunun vurgulandığı raporda, ülkede barınak, gıda, su ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlar arasına girdiği ifade edildi.

Amran iline bağlı Hamir ilçesi civarındaki mülteci kamplarında yaşayan ailelerin hikayelerine de yer verilen raporda, masum insanların savaştan etkilendiği, 3 milyondan fazla kişinin ülkeden kaçtığı, ülke içinde de 2 milyon kişinin yerlerinden edildiği kaydedildi.

Ülkedeki kolera salgınına da değinilen raporda, insanların, temel sağlık hizmetlerinin verilememesi nedeniyle tedavi edilmesi mümkün hastalıklardan öldüğü belirtildi.

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Yemen'de 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
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