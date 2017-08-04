Endonezya'da maymun istilasıyla asker mücadele edecek

Endonezya'da, ev ve tarlaları talan eden maymunlara karşı asker ve polis konuşlandırıldı.

Jakarta Post gazetesinin haberinde, ülkenin Orta Java eyaletinin Boyolali bölgesinde bazı yerleşim alanlarındaki tarla ve evlerin son birkaç haftadır maymunların istilasına uğradığı belirtildi.

Haberde, tarla ve evlerin yağmalanması ve hatta insanların saldırıya uğramasının ardından bölge halkının maymunlara karşı sopalı savunmasının başarısız olması üzerine yetkili kurumların devreye girdiği bildirildi.

EKİP KURULDU

Maymunlarla mücadele amaçlı bölgede görevlendirilen asker, polis ve bölgesel avcı birliğinden oluşan ekibin 100 kişiden fazla olduğu ve kısa süreli görev alacağı ifade edilen haberde, ekibin amacının, tarladaki mahsul ve insanları korumak, öldürücü olmayan silahlarla da maymunları bölgeden kaçırmak olduğu vurgulandı.

Bu arada bölgede, şu ana kadar çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 13 kişinin maymun saldırısına uğradığı kaydedildi. Bölge halkı, maymun saldırılarının her kurak mevsimde tekrarlandığını ancak asıl sorunun doğal yaşam alanlarının zarar görmesi olduğunu belirtiyor.