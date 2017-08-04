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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.8.2017 19:09 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 19:16
Sırbistan'dan Katar'a destek

Başbakanı Ana Brnabic, resmi ziyaret kapsamında Belgrad'da bulunan 'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet bin 'yi kabul etti.

hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sultan bin 'nin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Başbakan Brnabic ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Körfez krizinin tek çözüm yolunun diyalog olduğu ve Sırbistan'ın bu diyaloğu sürdüreceği bildirildi.

Sırbistan'ın 'la iyi bir iş birliğine sahip olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirileceği vurgulandı.

Al Muraikhi de haziran ayında başbakanlık görevine getirilen Brnabic'i tebrik etti.

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Sırbistan'dan Katar'a destek
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