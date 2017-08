Harry Potter’cılar yasta

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter film serisindeki Sihir Bakanı Cornelius Fudge rolüyle tanınan İngiliz oyuncusu Robert Hardy, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. İngiliz televizyonlarında yayımlanan "All Creatures Great and Small" dizisinde 12 yıl boyunca veteriner Siegfried Farnon'u canlandıran Hardy, aynı zamanda uzun yıllar tiyatro oyunculuğu da yaptı. 70 yıl oyunculuk yapan Hardy; 12 dizi, film ve tiyatroda canlandırdığı İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churhcill rolleriyle de tanınıyordu. "The Wilderness Years" televizyon programında Churchill performansıyla BAFTA ödülüne layık görülen Hardy, Harry Potter film serisiyle tüm dünyada şöhret kazanmıştı. Harry Potter hayranları sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirirken film serisinde Percy Weasley rolünü oynayan Chris Rankin de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda taziyelerini iletti.

