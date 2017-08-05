Rakka’da neler oluyor?

ABD PYD teröristlerine Rakka operasyonu için 900 tır dolusu silah gönderdi. Bunca silaha rağmen Rakka'da bir ilerleme yok. Rakka'da siviller için uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Taha Dağlı, ABD-PYD ttifakıyla yapılan Rakka operasyonuyla ilgili merak edilen soruları Sabah.com.tr'ye yanıtladı.



RAKKA OPERASYONU NE ZAMAN BAŞLADI?

Rakka 2014'ten bu yana DAEŞ terör örgütünün işgalinde. Terör örgütünün başkent ilan ettiği önemli bir kale. 6 Haziran'da Rakka'yı DAEŞ'ten kurtarma operasyonu başlatıldı. ABD bu operasyonda PYD teröristlerini sahaya sürdü.