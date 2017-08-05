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: ’dan AB'ye Türkiye mektubu

Giriş Tarihi: 5.8.2017 10:14 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 10:35
Son dakika: Almanya’dan AB'ye skandal Türkiye mektubu

haberi... ’nın bitmeyen Türkiye hazımsızlığına bir yenisi daha eklendi. 'in Türkiye’ye karşı önlemlerin sertleştirilmesi talebiyle AB üst düzey yetkililerine mektup yazdığı ortaya çıktı.

'nın bitmeyen Türkiye hazımsızlığını gösteren gelişme Deutsche Welle'de şöyle yer aldı. 'in Türkiye ile ilgili olarak 24 Temmuz tarihinde AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a yazdığı mektupta Ankara'ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını bildirdi.

SKANDAL İFADELER

Mektuptaki ifadeler bunlarla sınırlı kalmıyor. Spiegel'e dayandırılarak verilen haberde mektupta yer alan ifadelerden biri ise şu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği.

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Son dakika: Almanya’dan AB'ye skandal Türkiye mektubu
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