Son dakika: Almanya’dan AB'ye skandal Türkiye mektubu

Almanya'nın bitmeyen Türkiye hazımsızlığını gösteren gelişme Deutsche Welle'de şöyle yer aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye ile ilgili olarak 24 Temmuz tarihinde AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a yazdığı mektupta Ankara'ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını bildirdi.

SKANDAL İFADELER

Mektuptaki skandal ifadeler bunlarla sınırlı kalmıyor. Spiegel'e dayandırılarak verilen haberde mektupta yer alan ifadelerden biri ise şu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği.