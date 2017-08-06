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'da i birlikte ateş açıldı: 4 ölü, 8 yaralı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.8.2017 20:15 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 20:23
İran'da askeri birlikte ateş açıldı: 4 ölü, 8 yaralı!

'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Kehrizek Atış Alanı'nda bir in çevresindekilere ateş açması sonucu biri binbaşı 4 ordu mensubu öldü, 8 asker yaralandı.

Ordusuna ait internet sitesi AJA'nın haberine göre, Kehrizek Atış Alanı'nda bir in açtığı ateş sonucu 4 asker öldü, 8 asker yaralandı.

Askerin cinnet getirmiş olabileceği ya da silahının kontrolden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Öte yandan, Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kehrizek İlçe Meclis Başkanı Muhammed Haşimi ise olayın Sistan-Beluçistanlı askerin silahlı saldırısı nedeniyle meydana geldiğini, ölenlerden birinin binbaşı olduğunu söyledi.

Temmuz ayında Kazvin eyaletindeki Abik askeri bölgesinde bir askerin ateş açması sonucu 3 asker yaşamını yitirmiş, 5 ordu mensubu yaralanmıştı.

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İran'da askeri birlikte ateş açıldı: 4 ölü, 8 yaralı!
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