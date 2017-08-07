ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan flaş Rusya açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD ve Rusya'nın sorunları çözebileceğini ve aralarındaki gerginliği azaltabileceğine inandığını söyledi.

'BAĞLARI KOPARMAK İYİ OLMAYACAK'

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Filipinler'in Başkenti Manila'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Tillerson,, Washington ve Moskova'nın tansiyonu azaltmak için bir yol bulabileceğini, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği şüphesiyle aradaki bağları koparmanın iyi olmayacağını belirtti.

Tillerson, Moskova'nın 2015 yılında yapılan ateşkesin sürekli ihlal edildiği Ukrayna krizi hakkında müzakerelere devam etmeye gönüllü olduğunu söyledi.

Tillerson, ''Birlikte çalışabileceğimiz alanları bulmalıyız, farklı olduğumuz alanlarda ise bunlara çözüm bulmaya devam etmeliyiz'' dedi.