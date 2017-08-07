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Bakanı Tillerson'dan flaş açıklaması

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 11:21
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan flaş Rusya açıklaması

Bakanı Rex Tillerson, ABD ve 'nın aralarındaki gerilimi azaltmanın bir yolunu bulacağına inandığını ve ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi olduğu şüphesiyle iki ülke arasında bağları koparmanın faydalı olmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Bakanı Tillerson, ABD ve Rusya'nın sorunları çözebileceğini ve aralarındaki gerginliği azaltabileceğine inandığını söyledi.

'BAĞLARI KOPARMAK İYİ OLMAYACAK'

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Filipinler'in Başkenti Manila'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Tillerson,, Washington ve Moskova'nın tansiyonu azaltmak için bir yol bulabileceğini, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği şüphesiyle aradaki bağları koparmanın iyi olmayacağını belirtti.

Tillerson, Moskova'nın 2015 yılında yapılan ateşkesin sürekli ihlal edildiği Ukrayna krizi hakkında müzakerelere devam etmeye gönüllü olduğunu söyledi.
Tillerson, ''Birlikte çalışabileceğimiz alanları bulmalıyız, farklı olduğumuz alanlarda ise bunlara çözüm bulmaya devam etmeliyiz'' dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan flaş Rusya açıklaması
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