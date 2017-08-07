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'li ırkçılardan çirkin 'Starbucks' tuzağı

Giriş Tarihi: 7.8.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 11:25
ABD'li ırkçılardan çirkin 'Starbucks' tuzağı

Kahve zinciri Starbucks’ın, 11 Ağustos’u 'de kaçak yaşayan insanlar için ‘Dreamer Day’ (Hayal Kuranların Günü) ilan ettiği ve o gün için geçerli bedava kahve dağıtımı ve indirim uygulaması yapacağına dair posterler da dolaşmaya başlamasının ardından olayın ırkçılar tarafından leri yakalamak için düzenlenen sahte bir kampanya olduğu ortaya çıktı.

Kahve zinciri Starbucks'ın, 11 Ağustos'u 'de kaçak yaşayan insanlar için 'Dreamer Day' (Hayal Kuranların Günü) ilan ettiği ve o gün için geçerli bedava kahve dağıtımı ve indirim uygulaması yapacağına dair posterler da dolaşmaya başladı.

BİR GENCİN UYARISIYLA GERÇEK OLMADIĞI ANLAŞILDI

Hürriyet'in haberine göre bazı kullanıcılar kendilerine posterlerin yer aldığı elektronik postalar atıldığını da belirtti. Posterlerin çıkış noktası araştırıldığında, sahte organizasyonun '4chain' adlı nde kaçak olarak yaşayan insanları bir noktaya yönlendirmek ve lik bürolarına haber vererek yakalanmalarını sağlamak için tasarlandığı ortaya çıktı.

'Hayallerin ülkesi ABD' fikrinden yola çıkarak hazırlanan sahte kampanya için 'Dreamer Day' ismi uygun görüldü. Anthony Durand isimli gencin sosyal medya üzerinden insanları uyarmasıyla kampanyanın gerçek olmadığı gün yüzüne çıkmaya başladı.

STARBUCKS AÇIKLAMA YAPTI

Durand, aynı kahve zinciri daha önce 10 bin göçmen işçiyi işe alacağını açıkladığı için ilk etapta kampanyanın doğru olduğunu düşündüğünü de belirtti.

Yaşanan gelişmeler üzerine, Starbucks resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajla kampanyayı yalanlayarak, kesinlikle böyle bir etkinliğe sponsor olmadıklarını açıkladı ve takipçilerinden bu yanlış bilgiyi yaymamalarını istedi.

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ABD'li ırkçılardan çirkin 'Starbucks' tuzağı
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