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Dünyaca ünlü plajda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 7.8.2017 10:51
Dünyaca ünlü plajda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

'daki del Cabo'da saldırganın otomatik silahını ateşlemesiyle büyük panik yaşandı. Üç kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

'da dünyaca ünlü bir plajda silahlı saldırı düzenlendi. Baja'daki del Cabo'da palmiye ağaçlarının altında güneşlenenleri hedef alan saldırgan, silahını ateşledi.

BBC yaşamını yitiren üç turistin de erkek olduğunu bildiriyor. Saldırıda yaralanan bir kadın ve bir erkek ise hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, silah seslerinin duyulmasıyla turistler arasında büyük panik yaşandığını aktarıyor. Bir turist, "Ateş açıldığını duyduk ve yalnızca güvenli bir yere kaçtık. Otomatik bir silahtı" dedi.

Saldırıdan sonra plaj tahliye edildi.

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Dünyaca ünlü plajda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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