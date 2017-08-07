Dünyaca ünlü plajda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Meksika'da dünyaca ünlü bir plajda silahlı saldırı düzenlendi. Baja'daki San Jose del Cabo'da palmiye ağaçlarının altında güneşlenenleri hedef alan saldırgan, silahını ateşledi.

BBC yaşamını yitiren üç turistin de erkek olduğunu bildiriyor. Saldırıda yaralanan bir kadın ve bir erkek ise hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, silah seslerinin duyulmasıyla turistler arasında büyük panik yaşandığını aktarıyor. Bir turist, "Ateş açıldığını duyduk ve yalnızca güvenli bir yere kaçtık. Otomatik bir silahtı" dedi.

Saldırıdan sonra plaj tahliye edildi.