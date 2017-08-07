Rakka’da katliam: 43 sivil daha öldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye
kolu YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri adlı oluşumla Suriye'nin Rakka
şehrindeki DEAŞ
mevzilerine operasyon düzenleyen ABD önderliğindeki koalisyon yine sivillerin ölümüne neden oldu. Önceki gün düzenlenen hava saldırılarında Rakka'da 43 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın, Şam rejimine bağlı kaynaklara dayandırdığı habere göre yıkılan ve zarar gören yapılar arasında 65 hükümet binası, şeker fabrikası, 100 bin sivile sağlık hizmeti veren hastane, fırınlar, pazar yerleri, okullar ve su kuyuları bulunuyor. Şam rejimine bağlı Suriye Arap Kızılayı yetkilisi Dina Saad, koalisyon uçaklarının cuma günü de Rakka'daki Ulusal Hastane'ye karşı fosfor bomsası kullandığını söyleyerek, "ABD önderliğindeki koalisyon ve SDF'nin, Rakka'da DEAŞ'la mücadeleden çok yakıp yıkma taktiği izlediğini" belirtti. DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka'nın yüzde 45'inin teröristlerden temizlendiğini belirten ABD'li yetkililer, şehirde hâlâ en az 2 bin teröristin bulunduğunu tahmin ediyor.
SURİYE VE IRAK'TAN 271 TERÖRİST DÖNDÜ
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, son bir buçuk yılda Irak ve Suriye'deki terör örgütlerine mensup, 54'ü çocuk yaşta 271 Fransız vatandaşı teröristin ülkeye döndüğünü açıkladı. Collomb, Suriye ve Irak'taki teröre bin 910 Fransız'ın karıştığını bunlardan 700 kadarının bu ülkelerde olduğuınu söyledi. Bakan, yargısal sürecin yürütüldüğünü, bazı teröristlerine hâlen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.