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Türkiye istedi yakaladı

Giriş Tarihi: 7.8.2017 21:23
Türkiye istedi İspanya yakaladı

Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı Hamza Yalçın 'da yakalandı.

'in Expressen gazetesi, İsveç'te yaşayan 59 yaşındaki Yalçın'ın, 'nın Barselona kentinde tutuklandığını duyurdu.

İsveç Dışişleri Bakanlığı basın departmanından Gunnar Vrang haberi doğrularken konuyla ilgili İspanya'dan bilgi istediklerini dile getirdi.
İsveç ve Türk vatandaşlığı bulunan Yalçın, 30 yıldır İsveç'te ikamet ediyordu.

Yalçın, Türkiye'nin talebi üzerine, terör suçlamasıyla Interpol'ün arananlar listesinde yer alıyordu.

Nisan ayında, Türkiye'deki bir dergide yayımlanan makalesinde 'a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılan Yalçın hakkında, yine aynı dergideki makalelerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 ayrı dava bulunuyor...
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Türkiye istedi İspanya yakaladı
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