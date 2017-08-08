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'da bir daha! kovalarının üzerine bakın ne yazdılar

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 10:10 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 10:22
Almanya'da bir skandal daha! Çöp kovalarının üzerine bakın ne yazdılar

'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde, belediye tarafından kovalarının üzerine yazılan isimler büyük tepki çekti.

kutuları üzerinde "Çöpü buraya at..." (Mach et, Mehmet) şeklinde yazıları gören vatandaşlar, belediyenin bu uygulamasını eleştirirken, Belediye yetkilileri, 6 bin adet çöp kutusuna bu yazıların yazıldığını ve uygulamanın temiz bir çevreye dikkat çekmek için yapıldığını ve sadece Türk isimlerin değil, diğer ülke insanlarının da isimlerin kullanıldığını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Diğer taraftan, şehirdeki yerel Türk siyasetçiler, dernekler ve vatandaşlar, çöp kovalarında yazan isimlerden rahatsız olduklarını belirtti. Birçok kişi sosyal medya üzerinden belediye tepki göstererek, uygulamanın ırkçı bir yaklaşım olduğunu savundu. Bazı vatandaşlar da kendi isimlerinin yazılı olduğu çöp kovalarına çöp atarken çektikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki gösterdi.

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Almanya'da bir skandal daha! Çöp kovalarının üzerine bakın ne yazdılar
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