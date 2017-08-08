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’de ait düştü

Giriş Tarihi: 8.8.2017 07:44 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 07:44
İsrail’de ait askeri helikopter düştü

Düşen helikopterin pilotu binbaşı hayatını kaybetti, yanında bulunan bir teğmen ise ağır yaralandı.

Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin, Necef Çölü'ndeki Ramon Hava Üssü'nde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Necef Çölü'ndeki Ramon Hava Üssü'nde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterin binbaşı rütbesindeki pilotu hayatını kaybetti, yanındaki bir teğmen ise ağır yaralandı.

Helikopterin düşmesinin ardından hava üssündeki tüm askeri uçuşlar durduruldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İsrail sundan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İsrail’de ait askeri helikopter düştü
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