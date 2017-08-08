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'den 'ye gözdağı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 23:10 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 01:53
Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı!

Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin 'ye ağır bir ders vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Ri, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 50. Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı basın toplantısını iptal ederek yazılı açıklama yayımladı.

'nin "hiçbir koşul altında" nükleer silahlarını ya da balistik füzelerini müzakere masasına getirmeyeceğini vurgulayan Ri, ülkesinin nükleer silahları " hariç" hiçbir ülkeye karşı kullanmayı amaçlamadığını kaydetti.

ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı eylemlerine katılan herhangi bir ülkeye karşı bu planların değişeceğini belirten Ri, Kore yarımadasındaki krizin arkasında tamamen Washington yönetimi olduğunu ifade etti.

Ri, "Kuzey Kore, stratejik nükleer gücüyle ABD'ye ağır bir ders vermeye hazır." ifadesine yer verdi.

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Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı!
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