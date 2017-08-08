Suudi Arabistan'dan 'Hac' açıklaması

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Sudeysi: "Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ile hacı ve umrecilerin güvenliği, Suudi Arabistan için aşılması mümkün olmayan kırmızı çizgidir. Hac ibadetinin kirletilmesine hiçbir şekilde izin verilmeyecektir"

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında Sudeysi, "Suudi Arabistan'ın, kurulduğundan bu yana, hac ibadetinin birlik ve beraberlik içinde yapılması için çaba harcadığına" dikkati çekti.

"Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ile hacı ve umrecilerin güvenliği, Suudi Arabistan için aşılması mümkün olmayan kırmızı çizgidir. Hac ibadetinin kirletilmesine hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." ifadesini kullanan Sudeysi, Suudi Arabistan'ın istisnasız tüm hacı adaylarını misafir edeceğini ve ihtiyaç duydukları hizmetleri sunacağını belirtti.

Doha yönetimi, Suudi Arabistan'ı, Körfez krizi nedeniyle Katarlı hacı adaylarının önüne çeşitli zorluklar ve engeller çıkarmakla suçlamıştı.